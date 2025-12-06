Occhio al futuro di Valentin Carboni . Attraverso un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del classe 2005 di proprietà dell'Inter in prestito al Genoa: "Iniziano ad esserci delle valutazioni da parte dell'Inter e del Genoa su cosa fare a gennaio.

C'è ancora tempo per decidere, se rientrerà all'Inter per un nuovo prestito o meno: ma si sta iniziando a ragionare sul suo futuro. Occhio, perché il suo futuro non è detto che sia al Genoa: poi un gol o un assist può cambiare tutto.