Occhio al futuro di Valentin Carboni. Attraverso un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del classe 2005
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Occhio al futuro di Valentin Carboni. Attraverso un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così del classe 2005 di proprietà dell'Inter in prestito al Genoa: "Iniziano ad esserci delle valutazioni da parte dell'Inter e del Genoa su cosa fare a gennaio.

C'è ancora tempo per decidere, se rientrerà all'Inter per un nuovo prestito o meno: ma si sta iniziando a ragionare sul suo futuro. Occhio, perché il suo futuro non è detto che sia al Genoa: poi un gol o un assist può cambiare tutto.

Ma se si dovesse andare avanti così, l'idea che possa tornare alla base a gennaio per un nuovo prestito, la vedremo: è uno dei temi che l'Inter e il Genoa hanno cominciato a discutere internamente".

