L'Inter ha deciso: Carlos Augusto è un uomo troppo importante e merita un riconoscimento. Il brasiliano si fa sempre trovare pronto, all'occorrenza per ricoprire anche ruoli diversi dai soliti. Ed è per questo che, come spiega Il Giorno, è stato proposto un adeguamento del contratto all'ex Monza.
Inter convinta: proposto rinnovo a Carlos Augusto! La nuova scadenza e quanto guadagnerà
La grande duttilità e la continuità di prestazioni ha convinto la dirigenza ad offrire al brasiliano il rinnovo di contratto
La grande duttilità e la continuità di prestazioni ha convinto la dirigenza ad offrire al brasiliano il rinnovo di contratto fino al 2030 con uno stipendio da 3 milioni a stagione, spiega il quotidiano. Attualmente ne guadagna 2,2 e l’accordo è in scadenza al 30 giugno 2028.
