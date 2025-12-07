La grande duttilità e la continuità di prestazioni ha convinto la dirigenza ad offrire al brasiliano il rinnovo di contratto

L'Inter ha deciso: Carlos Augusto è un uomo troppo importante e merita un riconoscimento. Il brasiliano si fa sempre trovare pronto, all'occorrenza per ricoprire anche ruoli diversi dai soliti. Ed è per questo che, come spiega Il Giorno, è stato proposto un adeguamento del contratto all'ex Monza.