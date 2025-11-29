La partita tra Olympiacos e Real Madrid è stato il modo per l'Inter di seguire molto da vicino un giocatore in particolare

Gianni Pampinella Redattore 29 novembre - 12:53

La partita tra Olympiacos e Real Madrid è stato il modo per l'Inter di seguire molto da vicino un giocatore in particolare. Secondo quanto riferisce Defensa Central, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Andrij Lunin. In Viale della Liberazione sono alla ricerca di un un portiere per la prossima stagione, vista la situazione attuale di Sommer che non offre più molte garanzie come si è visto in questo inizio di stagione.

"L’ucraino vive una situazione delicata nel Real Madrid e potrebbe trovare spazio in Serie A, dato che il club italiano gli garantirebbe il ruolo di titolare in un grande campionato. Questo mercoledì Courtois non era disponibile e Lunin ha difeso la porta contro l’Olympiacos. Sono stati i suoi primi minuti da quando Xabi Alonso è arrivato a Madrid. La sua prestazione è stata sufficiente mentre in tribuna c'era un emissario dell'Inter che ha visto da vicino la gara del portiere classe 1999", si legge su Defensa Central.

"Lunin ha rinnovato il suo contratto con il Real Madrid, ma sta constatando che con Xabi Alonso la sua situazione non cambia. C'è un titolare indiscutibile e lui gioca solo quando quest’ultimo non è disponibile. Per questo potrebbe valutare una partenza in estate, anche alla luce delle voci sull’arrivo di un altro portiere destinato a prendere il posto di Thibaut. L’Inter potrebbe arrivare a offrire tra i 10 e i 12 milioni per Lunin la prossima estate e gli garantirebbe il ruolo di titolare. Sia il giocatore sia Florentino dovranno decidere se accettare o meno questa proposta, che potrebbe essere interessante".

(Defensa Central)