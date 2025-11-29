FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Giovane, un retroscena che accende il mercato: “Lui e un giocatore dell’Inter…”

calciomercato

Giovane, un retroscena che accende il mercato: “Lui e un giocatore dell’Inter…”

Giovane, un retroscena che accende il mercato: “Lui e un giocatore dell’Inter…” - immagine 1
"Giovane è infatti un obiettivo dell’Inter, di altre big della Serie A e straniere che lo hanno seguito da vicino", si legge sul CorSport
Matteo Pifferi Redattore 

"Giovane resta al centro delle voci di mercato. L'attaccante brasiliano, ex Corinthians, è infatti un obiettivo dell’Inter, di altre big della Serie A e straniere che lo hanno seguito da vicino in questi primi mesi di campionato italiano". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che conferma l'interesse anche dell'Inter per il talentino del Verona.

Giovane, un retroscena che accende il mercato: “Lui e un giocatore dell’Inter…”- immagine 2
Getty Images

"Arrivato a zero la scorsa estate dopo il lungo inseguimento del ds Sogliano, il classe 2003 vanta una forte amicizia con Carlos Augusto, che ha inevitabilmente contribuito ad accendere le voci di mercato sul club nerazzurro. I due condividono, poi, lo stesso procuratore e per questo non mancherà l’occasione per parlare anche del futuro dell’attaccante del Verona", prosegue poi il quotidiano.

Giovane, un retroscena che accende il mercato: “Lui e un giocatore dell’Inter…”- immagine 3

Giovane ha segnato due reti in questa prima fase di stagione e non sembra aver patito l'approdo in un nuovo campionato. "Il brasiliano viene descritto come un ragazzo determinato, pronto a superare qualsiasi difficoltà. All’inizio della sua carriera, quando era molto giovane, aveva persino pensato di smettere per motivi familiari, ma con le sue forze è riuscito a superare quel momento difficile", chiosa il CorSport.

Leggi anche
Ceccarini: “Inter, Caprile in pole per il dopo Sommer. Frattesi, ci prova il Napoli”
AS conferma: “Ederson via, può essere preso per 30mln. E su di lui c’è anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA