Giovane, un retroscena che accende il mercato: “Lui e un giocatore dell’Inter…”

Matteo Pifferi Redattore 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 08:46)

"Giovane resta al centro delle voci di mercato. L'attaccante brasiliano, ex Corinthians, è infatti un obiettivo dell’Inter, di altre big della Serie A e straniere che lo hanno seguito da vicino in questi primi mesi di campionato italiano". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che conferma l'interesse anche dell'Inter per il talentino del Verona.

"Arrivato a zero la scorsa estate dopo il lungo inseguimento del ds Sogliano, il classe 2003 vanta una forte amicizia con Carlos Augusto, che ha inevitabilmente contribuito ad accendere le voci di mercato sul club nerazzurro. I due condividono, poi, lo stesso procuratore e per questo non mancherà l’occasione per parlare anche del futuro dell’attaccante del Verona", prosegue poi il quotidiano.

Giovane ha segnato due reti in questa prima fase di stagione e non sembra aver patito l'approdo in un nuovo campionato. "Il brasiliano viene descritto come un ragazzo determinato, pronto a superare qualsiasi difficoltà. All’inizio della sua carriera, quando era molto giovane, aveva persino pensato di smettere per motivi familiari, ma con le sue forze è riuscito a superare quel momento difficile", chiosa il CorSport.