L'Inter potrebbe operare sul mercato di gennaio. Ad un mese di distanza dall'apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, i nerazzurri potrebbero già muoversi per non farsi trovare impreparati.
L'Inter sta pensando di rinforzare la difesa in vista della prossima stagione ma il colpo potrebbe anche essere anticipato a gennaio
"Anche l’Inter è intenzionata a fare qualcosa a gennaio. Il discorso più concreto è quello che riguarda il difensore", conferma Niccolò Ceccarini sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.
"La ricerca continua e i nerazzurri stanno completando il loro giro d’orizzonte per arrivare ad acquistare il profilo giusto. Gila della Lazio e Ordóñez del Bruges sono le ipotesi più calde ma nel mirino dei nerazzurri è finito anche Guehi del Crystal Palace, in passato seguito anche da Liverpool e Real Madrid. I costi sono molto elevati ma è un altro nome da non sottovalutare".
