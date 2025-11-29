"La ricerca continua e i nerazzurri stanno completando il loro giro d’orizzonte per arrivare ad acquistare il profilo giusto. Gila della Lazio e Ordóñez del Bruges sono le ipotesi più calde ma nel mirino dei nerazzurri è finito anche Guehi del Crystal Palace, in passato seguito anche da Liverpool e Real Madrid. I costi sono molto elevati ma è un altro nome da non sottovalutare".