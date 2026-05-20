Il club nerazzurro proverà l'assalto al centrocampista francese, ma i giallorossi sparano alto

Gianni Pampinella Redattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 08:16)

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La scorsa estate è stato molto vicino, poi i Friedkin avevano deciso di non vendere Manu Koné e l'Inter ha deciso di virare su altri profili. Questo non ha fatto desistere il club nerazzurro e Cristian Chivu che un anno dopo non hanno smesso di pensare al centrocampista francese. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Roma ha ormai deciso che il francese è il "candidato forte" per essere sacrificato sull’altare del Fair Play Finanziario entro il prossimo 30 giugno.

"Tuttavia, dietro la scelta, oltre le ovvie ragioni economiche, c’è anche altro. Vale a dire valutazioni tecniche e anche alcune incomprensioni con Gasperini. Nelle idee del tecnico giallorosso, in una ipotetica mediana a due, oltre ad un centrocampista più portato alla fase difensiva ce ne vuole un altro con una maggiore predisposizione offensiva e a segnare. In aggiunta, non può essere trascurato ciò che è accaduto sabato alla vigilia del derby. Koné ha avvertito un fastidio muscolare durante la rifinitura ed ha finito per rimanere fuori dalla partita. Non è da escludere che, magari, con un pensiero al Mondiale, non abbia fatto uno sforzo in più per mettersi a disposizione. Intanto, Gasp l'ha notato...", si legge sul quotidiano.

"Koné all’Inter, quindi? Beh, alla luce delle ultime evoluzioni, si può dire che è uno scenario che sta assumendo sempre più consistenza. Poi, non è scontato che si concretizzi. Le variabili non mancano, infatti. A cominciare dal prezzo. Quanto vuole la Roma per il suo centrocampista? Si parla di non meno di 40 milioni, anzi di una cifra più vicina ai 50, magari da raggiungere con i bonus. Ebbene, per l’Inter è una valutazione adeguata? La premessa è che la scorsa estate, il club nerazzurro aveva, di fatto, acquistato Koné per 35 milioni più bonus. Poi, la Roma si è tirata indietro ed è saltato tutto. E’ da capire, quindi, se a distanza di quasi un anno, con i ruoli che si sono parzialmente invertiti – è la società capitolina che, avendone la necessità, spinge per vendere -, in viale Liberazione accetteranno di spendere una cifra più alta".

"Probabile, comunque, che già nei prossimi giorni ci saranno sviluppi in questo senso. Koné è il profilo ideale cercato da Chivu e dall’Inter. Il tecnico rumeno lo aveva già indicato un anno fa e i suoi pensieri non sono cambiati. Nel centrocampo nerazzurro non esiste un elemento con le caratteristiche del francese e prenderlo significherebbe colmare quel vuoto".

(Corriere dello Sport)