"Nel primo faccia a faccia di ieri, in tre ore e mezzo di riunione “light”, è comunque arrivata una prima, notevole sentenza sul futuro: l’allenatore ha deliberato a chi affidare i guanti edizione 2026-27. Chivu ha dato l’ok alla promozione a titolare guadagnata sul campo da Josep Martinez , per tutti semplicemente “Pepo”. Allenatore e portiere ne hanno parlato a lungo ad Appiano: l’ultimo atto è arrivato ieri, ma la decisione è stata digerita un po’ alla volta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Ovviamente può accadere di tutto sulle vie sempre impervie del mercato e l’intesa raggiunta dall’Inter con Guglielmo Vicario sarebbe ancora valida: manca solo l’intesa con il Tottenham, che ha ora meno voglia di cedere. Al contrario, Martinez, 27enne taciturno e solitario al punto da non sembrare neanche spagnolo, ha finalmente convinto dirigenti e tecnico di valere la più alta nobiltà nerazzurra. Insomma, l’investimento su un nuovo portiere titolare, considerato necessario fino a un mesetto fa, adesso è messo in soffitta. Piuttosto, i nerazzurri dovranno associare un secondo d’esperienza per sostenere Martinez in questo salto triplo di carriera: da quando è all’Inter, estate 2024, Pepo ha comunque giocato solo la miseria di 20 partite (13 reti incassate). La Coppa Italia vinta sotto le luci del palcoscenico non ha tolto la ruggine pregressa. In questi ultimi mesi. L’area sportiva nerazzurra ha, però, visto un cambio di metodo in allenamento e una diversa applicazione. Del resto, sono passati quasi sette mesi da quando la vita di Martinez è sterzata di colpo: sulla sua testa pesa l’accusa di omicidio stradale per la morte di un 81enne nella statale verso Appiano".