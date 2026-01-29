Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire quale sarà il futuro di Ivan Perisic. Col PSV fuori dalla Champions League, il ritorno all'Inter del croato è sempre più vicino. "Ieri si è chiusa l’avventura in Champions del Psv Eindhoven. Significa che l’Inter potrà tentare l’assalto a Ivan Perisic, con maggiori probabilità di successo. Nelle ultime ore, però, è emerso che il club nerazzurro si è cautelato con piano alternativo e non solo. Nel mirino di viale Liberazione, infatti, c’è anche Moussa Diaby", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Nonostante l’eliminazione del Psv, l’affare non è agevole. Il croato vuole vivere a tutti i costi una nuova avventura in nerazzurro e quindi proverà in ogni caso a forzare la mano. L’Inter sa già che dovrà versare un indennizzo al Psv. Con il croato, evidentemente, si andrebbe sul sicuro: potrebbe essere “gettato” in campo immediatamente, senza alcun problema di adattamento o ambientamento".
