Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per capire quale sarà il futuro di Ivan Perisic. Col PSV fuori dalla Champions League, il ritorno all'Inter del croato è sempre più vicino. "Ieri si è chiusa l’avventura in Champions del Psv Eindhoven. Significa che l’Inter potrà tentare l’assalto a Ivan Perisic, con maggiori probabilità di successo. Nelle ultime ore, però, è emerso che il club nerazzurro si è cautelato con piano alternativo e non solo. Nel mirino di viale Liberazione, infatti, c’è anche Moussa Diaby", sottolinea il Corriere dello Sport.