PERISIC - "Fronte Inter su cui dobbiamo dire che per Ivan Perisic c'è l'eliminazione della Champions League col PSV Eindhoven e quindi da domani l'Inter e Ivan Perisic cercheranno di capire se si può scardinare il muro del PSV. Vi ho sempre detto, due passaggi sono importanti, l'eliminazione del PSV dalla Champions, ma anche poi capire se l'Inter e il PSV troveranno gli accordi, perché ho sempre segnalato come da Eindhoven non dicessero ok Perisic se usciamo dalla Champions va via. Ma bisogna comunque sedersi e parlarne, deve farlo il giocatore e deve farlo l'Inter, riuscendo a trovare un accordo col PSV, che al momento continua a mantenere la sua posizione di voler trattenere il Perisic. Vedremo se questo accadrà o meno, sta all'Inter, a Perisic, ma sta soprattutto al Psv. Quindi da oggi si entra nel vivo, sicuramente c'è il primo tassello di eliminazione della Champions. Vediamo da domani cosa accadrà in questi contatti".

DIABY - "E poi c'è il fronte Diaby, vi ribadisco che il giocatore vuole andare all'Inter, il giocatore ha un accordo con l'Inter, il giocatore ha parlato con Cristian Chivu. L'Inter prevede nuovi contatti con l'Al Ittihad tra direttori sportivi Piero Ausilio e Ramon Planes, che si conoscono molto bene, già nelle prossime 24 ore. Quindi Inter e Al Ittihad nuovamente in contatto. L'Inter aspetta una risposta dall'Al Ittihad e soprattutto dal fondo Pif, che controlla il club e deve approvare questo tipo di operazioni. Quando il giocatore è stato pagato tanto e poi viene liberato con una formula diversa, come quella del prestito, bisogna passare dai proprietari. Si aspetta una risposta, ma l'Inter vuole Diaby. L'Inter crede che Diaby sia un'opportunità di mercato importante, un giocatore che l'Inter ha seguito a lungo, che può offrire caratteristiche diverse rispetto a quelle attualmente in rosa. Vediamo se arriverà questo sì dall'Arabia, ma anche dall'entourage del giocatore. I segnali sono che Moussa Diaby vuole vestire la maglia dell'Inter, quindi vedremo se arriverà questo via libera".