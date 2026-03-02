Sul difensore dell'Inter non ci sarebbe solo il Barcellona, ma altri top club europei stanno monitorando le sue prestazione da tempo

Alessandro Bastoni è da tempo considerato uno dei difensori moderni più completi d’Europa, un centrale che unisce la tradizionale disciplina difensiva italiana all’eleganza tecnica di un regista arretrato. A 26 anni, la stella dell’Inter sta entrando negli anni migliori della sua carriera e, non sorprende, il suo nome sta iniziando a circolare tra i top club europei come possibile acquisto di primo piano.

Fonti vicine al mondo degli agenti hanno informato CaughtOffside che squadre di alto livello come Barcellona, Arsenal e Liverpool stanno monitorando attentamente il difensore italiano.

Sebbene l’Inter lo consideri pubblicamente incedibile, le dinamiche economiche del calcio moderno fanno sì che anche i rapporti più solidi possano essere messi alla prova.

L’Inter ha costruito gran parte della propria identità tattica recente attorno alle qualità di Bastoni. A suo agio nell’avanzare fino al centrocampo, rompere le linee con passaggi progressivi e avviare l’azione dalla difesa, svolge sia il ruolo di difensore sia quello di distributore di gioco. La sua capacità di portare palla in avanti e dettare il ritmo dalla retroguardia lo rende particolarmente adatto ai sistemi basati sul possesso. A differenza di molti difensori centrali, Bastoni eccelle sotto pressione, fungendo spesso da primo sbocco creativo nelle fasi di costruzione del gioco.