Christian Falk, giornalista della BILD, conferma nuovamente quanto già sviscerato da Fcinter1908: l'Inter è un'opzione concreta per Goretzka

Daniele Mari Direttore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 10:49)

Christian Falk, autorevole giornalista della BILD, conferma nuovamente quanto già sviscerato da Fcinter1908: l'Inter è un'opzione concreta per Leon Goretzka. I nerazzurri hanno già contattato l'entourage del giocatore, per conoscere intenzioni e condizioni di un eventuale trasferimento.

Falk aggiunge alcuni dettagli, come l'eventuale preferenza di Goretzka per la Premier League: "È vero: l’Inter ha una concreta possibilità di ingaggiare Leon Goretzka la prossima estate. Dopo una settimana negativa in Champions League, in casa nerazzurra sono iniziate le riflessioni su ciò che serve davvero per rinforzare la rosa. Un giocatore esperto e fisicamente dominante come Goretzka potrebbe rappresentare un aiuto importante per questa squadra.

In Italia, l’età pesa meno rispetto alla Bundesliga o all’Inghilterra, dove i club tendono a investire soprattutto sui giovani. Non c’è però solo l’Inter sulle sue tracce: anche Milan e Juventus seguono con attenzione la situazione.

Non è ancora chiaro se il centrocampista sceglierebbe la Serie A qualora ricevesse un’offerta dalla Premier League. Prima, naturalmente, dovrà arrivare una proposta concreta dall’Inghilterra, considerando anche che il giocatore ha ormai 31 anni. Secondo quanto filtra, la Premier League resta la sua destinazione preferita (si era parlato di Arsenal), ma l’ipotesi italiana continua ad affascinarlo.