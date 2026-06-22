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Inter-Atalanta, doppio contatto per Palestra: settimana decisiva, trattativa ai dettagli

Inter-Atalanta, doppio contatto per Palestra: settimana decisiva, trattativa ai dettagli - immagine 1
Contatti continui tra i due club per il classe 2005: entro mercoledì può arrivare la definitiva fumata bianca
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Una questione di giorni. Manca sempre meno alla fumata bianca nella trattativa tra l’Inter e l’Atalanta per Marco Palestra. Quella che inizia oggi può essere la settimana decisiva con nuovi incontri fissati entro mercoledì.

Un primo punto di contatto sarà quello tra Marotta e Percassi in occasione del Consiglio Federale a Roma, per poi allargare la questione a Milano anche ai rispettivi direttori sportivi, Ausilio e Giuntoli, nell’intento di trovare la quadra sulla trattativa” rivela il Corriere dello Sport.

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L’accordo può arrivare per 50 milioni di euro complessivi, ma l’Inter punta ad arrivarci con 45 più bonus oltre a riconoscere ai bergamaschi una percentuale sulla futura rivendita o con una contropartita tecnica.

Il quotidiano è sicuro: “Da entrambe le parti c’è l’intento di andare a dama visto che ormai restano da sistemare soltanto i dettagli dell’affare”.

E l’interesse dei club di Premier? Il CorSport chiarisce: “Nelle scorse settimane i contatti con i club esteri interessati - in primis Manchester City e Chelsea - non sono mai stati approfonditi tramite il suo agente”.

Inter Palestra

Dopo aver chiarito la volontà di vestire la maglia dell’Inter, Palestra è partito per le vacanze e attende una chiamata. L’accordo per il contratto è cosa praticamente fatta: quinquennale da circa 3 milioni a stagione, bonus inclusi.

“Il club nerazzurro farà di tutto per chiudere la trattativa nel breve termine, in modo da consegnare da subito l’esterno ventunenne a Chivu, fin dalla prima fase del ritiro di luglio, per lavorare sulle richieste tattiche dell’allenatore e trovare l’intesa con i compagni”.

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