Contatti continui tra i due club per il classe 2005: entro mercoledì può arrivare la definitiva fumata bianca

Alessandro De Felice Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 13:02)

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Una questione di giorni. Manca sempre meno alla fumata bianca nella trattativa tra l’Inter e l’Atalanta per Marco Palestra. Quella che inizia oggi può essere la settimana decisiva con nuovi incontri fissati entro mercoledì.

“Un primo punto di contatto sarà quello tra Marotta e Percassi in occasione del Consiglio Federale a Roma, per poi allargare la questione a Milano anche ai rispettivi direttori sportivi, Ausilio e Giuntoli, nell’intento di trovare la quadra sulla trattativa” rivela il Corriere dello Sport.

L’accordo può arrivare per 50 milioni di euro complessivi, ma l’Inter punta ad arrivarci con 45 più bonus oltre a riconoscere ai bergamaschi una percentuale sulla futura rivendita o con una contropartita tecnica.

Il quotidiano è sicuro: “Da entrambe le parti c’è l’intento di andare a dama visto che ormai restano da sistemare soltanto i dettagli dell’affare”.

E l’interesse dei club di Premier? Il CorSport chiarisce: “Nelle scorse settimane i contatti con i club esteri interessati - in primis Manchester City e Chelsea - non sono mai stati approfonditi tramite il suo agente”.

Dopo aver chiarito la volontà di vestire la maglia dell’Inter, Palestra è partito per le vacanze e attende una chiamata. L’accordo per il contratto è cosa praticamente fatta: quinquennale da circa 3 milioni a stagione, bonus inclusi.

“Il club nerazzurro farà di tutto per chiudere la trattativa nel breve termine, in modo da consegnare da subito l’esterno ventunenne a Chivu, fin dalla prima fase del ritiro di luglio, per lavorare sulle richieste tattiche dell’allenatore e trovare l’intesa con i compagni”.