Il canale satelittare presume che il presidente nerazzurro e l'ad dell'Atalanta potrebbero già parlare del giocatore in queste ore in cui nella capitale si sta eleggendo il nuovo presidente della FIGC

Per Marco Palestra sono attesi contatti già nelle prossime ore tra Marotta e Percassi, entrambi a Roma per le elezioni a presidente della FIGC. Così a Skysport parlano del giocatore che è il primo obiettivo dei dirigenti nerazzurri che si stanno avvicinando a grandi passi all'accordo con l'Atalanta.