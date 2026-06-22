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Sky – Palestra: contatti a Roma tra Marotta e Percassi? Attesa accelerata per chiudere operazione

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Il canale satelittare presume che il presidente nerazzurro e l'ad dell'Atalanta potrebbero già parlare del giocatore in queste ore in cui nella capitale si sta eleggendo il nuovo presidente della FIGC
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Per Marco Palestra sono attesi contatti già nelle prossime ore tra Marotta e Percassi, entrambi a Roma per le elezioni a presidente della FIGC. Così a Skysport parlano del giocatore che è il primo obiettivo dei dirigenti nerazzurri che si stanno avvicinando a grandi passi all'accordo con l'Atalanta.

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C'è una base intesa con l'Inter che si è spenta a 50 mln complessivi con i bonus per l'esterno che andrà a sostituire Dumfries e sono attesi contatti in queste ore e comunque nei prossimi giorni per chiudere in maniera definitiva l'operazione.

(Fonte: SS24)

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