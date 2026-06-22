Per Marco Palestra sono attesi contatti già nelle prossime ore tra Marotta e Percassi, entrambi a Roma per le elezioni a presidente della FIGC. Così a Skysport parlano del giocatore che è il primo obiettivo dei dirigenti nerazzurri che si stanno avvicinando a grandi passi all'accordo con l'Atalanta.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Palestra: contatti a Roma tra Marotta e Percassi? Attesa accelerata per chiudere operazione
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Sky – Palestra: contatti a Roma tra Marotta e Percassi? Attesa accelerata per chiudere operazione
Il canale satelittare presume che il presidente nerazzurro e l'ad dell'Atalanta potrebbero già parlare del giocatore in queste ore in cui nella capitale si sta eleggendo il nuovo presidente della FIGC
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C'è una base intesa con l'Inter che si è spenta a 50 mln complessivi con i bonus per l'esterno che andrà a sostituire Dumfries e sono attesi contatti in queste ore e comunque nei prossimi giorni per chiudere in maniera definitiva l'operazione.
(Fonte: SS24)
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