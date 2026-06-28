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Inter, attesa per i nuovi arrivi. Zero preoccupazioni: “E c’è questa promessa fatta a Chivu”
Fra poco più di due settimane, l'Inter campione d'Italia ripartirà per preparare la stagione 2026-27. Nel frattempo, però, i dirigenti sono impegnati sul mercato, anche se fin qui non è andata esattamente come ci si aspettava. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, però, dal club sono arrivate le dovute rassicurazioni all'allenatore:
"Ancora un paio di settimane (probabilmente il 13 luglio) e l’Inter campione d’Italia si ritroverà per preparare la nuova stagione. Lo farà a ranghi ridotti, visto che mancheranno i giocatori impegnati al Mondiale. E, ad oggi, saranno pochi pure i volti nuovi… di fatto soltanto un paio: Massolin, che non resterà, e Stankovic jr., che è nuovo fino ad un certo punto, essendo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Intendiamoci, non che ci sia nulla di cui preoccuparsi: il mercato è ancora a lungo e c’è tutto il tempo per aggiungere i tasselli previsti".
"Ma, alla luce di una serie di movimenti, le aspettative erano inevitabilmente diverse. Di qui alla ripartenza, comunque, l’intenzione è quella di dare a Chivu qualcosa in più. In particolare, c’è stata una sorta di promessa in merito all’innesto almeno di un difensore. Peraltro, al di là dell’esterno destro, anche questa è un’esigenza, considerati gli addii di Acerbi e De Vrij".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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