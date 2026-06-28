"Ancora un paio di settimane (probabilmente il 13 luglio) e l’Inter campione d’Italia si ritroverà per preparare la nuova stagione. Lo farà a ranghi ridotti, visto che mancheranno i giocatori impegnati al Mondiale. E, ad oggi, saranno pochi pure i volti nuovi… di fatto soltanto un paio: Massolin, che non resterà, e Stankovic jr., che è nuovo fino ad un certo punto, essendo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Intendiamoci, non che ci sia nulla di cui preoccuparsi: il mercato è ancora a lungo e c’è tutto il tempo per aggiungere i tasselli previsti".