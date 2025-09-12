Piero Ausilio sembra non aver sciolto ancora le riserve sul suo futuro. Il direttore sportivo dell'Inter ha un'offerta importante sul piatto e prenderà una decisione tra non molto, dopo averne comunque parlato anche con presidente e proprietà. Questo l'aggiornamento che propone il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Ausilio, infatti, è entrato nel mirino dell’Al Hilal di Inzaghi, che ha messo sul tavolo un ingaggio da 3 milioni e massima libertà di manovra. La risposta arriverà dopo un confronto con Marotta e Oaktree. Difficile credere che lo storico ds lasci, ma se dovesse davvero accadere, allora, il mercato appena concluso potrebbe essere una sorta di ultima sfida, nella speranza, evidentemente, che sia anche un ultimo regalo".