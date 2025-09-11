FC Inter 1908
Manuel Akanji si prepara all’esordio con la maglia dell’Inter: ecco il vero motivo per cui ha detto no al Milan prima del sì ai nerazzurri
Alessandro Cosattini Redattore 

Manuel Akanji (qui si è raccontato a DAZN) si prepara all’esordio con la maglia dell’Inter. Cristian Chivu deve ancora decidere se schierare lui o Bisseck dal 1’ nel derby d’Italia contro la Juve, ma sono in rialzo le quotazioni dell’ex City.

Ricordiamo che Akanji è arrivato all’Inter in prestito a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto a 15 milioni di euro che diventa obbligo solo a condizioni difficili. Quali? L'obbligo che scatta col 50% delle presenze e la vittoria dello scudetto.

Proprio in estate, pochi giorni prima dell’arrivo all’Inter, Akanji sembrava vicino ad arrivare sulla sponda rossonera di Milano. Il Milan infatti lo voleva come rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri e si è mosso anche nell’ultima settimana di mercato. Tuttavia, Akanji ha detto no perché aspettava un club che giocasse la Champions League. Il Milan non è qualificato e così lo svizzero ha aspettato fino alla chiusura con l’Inter. E ora chissà che non possa esordire già sabato nel derby d'Italia con la Juve...

