Proprio in estate, pochi giorni prima dell’arrivo all’Inter, Akanji sembrava vicino ad arrivare sulla sponda rossonera di Milano. Il Milan infatti lo voleva come rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri e si è mosso anche nell’ultima settimana di mercato. Tuttavia, Akanji ha detto no perché aspettava un club che giocasse la Champions League. Il Milan non è qualificato e così lo svizzero ha aspettato fino alla chiusura con l’Inter. E ora chissà che non possa esordire già sabato nel derby d'Italia con la Juve...