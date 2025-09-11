FC Inter 1908
Retroscena Inter: a inizio estate era nata questa ipotesi di scambio con la Lazio

Un’interessante retroscena di mercato che riguarda l’Inter: era nata questa ipotesi di scambio con la Lazio in estate
Alessandro Cosattini Redattore 

Un’interessante retroscena di mercato che riguarda l’Inter. In caso di addio di Hakan Calhanoglu in estate, infatti, i nerazzurri avevano pensato anche a un giocatore della Lazio.

Si tratta di Nicolò Rovella, che a giugno era stato accostato con insistenza all’Inter. Nel contratto del regista è inserita una clausola da 50 milioni di euro e il club nerazzurro aveva pensato a uno scambio con Kristjan Asllani per abbassare la richiesta cash di Lotito.

Alla fine, la Lazio ha avuto il mercato bloccato per tutta la sessione (quando si parlava di questo scambio non c’era ancora il blocco del mercato) e l’Inter ha tenuto Calha e ceduto Asllani al Torino (ecco la possibile plusvalenza nerazzurra). Rovella rimane comunque un osservato speciale in Viale della Liberazione a Milano…

