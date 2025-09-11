Si tratta di Nicolò Rovella , che a giugno era stato accostato con insistenza all’Inter. Nel contratto del regista è inserita una clausola da 50 milioni di euro e il club nerazzurro aveva pensato a uno scambio con Kristjan Asllani per abbassare la richiesta cash di Lotito.

Alla fine, la Lazio ha avuto il mercato bloccato per tutta la sessione (quando si parlava di questo scambio non c’era ancora il blocco del mercato) e l’Inter ha tenuto Calha e ceduto Asllani al Torino (ecco la possibile plusvalenza nerazzurra). Rovella rimane comunque un osservato speciale in Viale della Liberazione a Milano…