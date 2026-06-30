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Inter, Ausilio solleva un problema e conferma l’interesse per Khalaili. La gente aspetta…

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Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ieri ha parlato all'apertura del calciomercato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ieri ha parlato all'apertura del calciomercato. Il dirigente ha rilasciato molte dichiarazioni interessanti, il Corriere della Sera sintetizza l'intervento del direttore sportivo.

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"Piero Ausilio ha sollevato il problema relativo alla disparità di forze con le potenze della Premier. «Per contrastare le big servono le idee. Piangersi addosso non serve, bisogna invece lavorare». Il riferimento a Palestra non è puramente casuale. «Un due di picche come neanche alle scuole superiori. Ma la nostra offerta al giocatore era inferiore alla metà proposta dagli avversari».

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"Il d.s. nerazzurro in attesa di rinnovo spegne gli entusiasmi per Camavinga («Dobbiamo essere realisti, sappiamo i numeri») e ha confermato l’interesse per l’israeliano Khalaili, su cui c’è anche il Napoli. «È attenzionato» ha ammesso Ausilio. La gente aspetta un grande colpo. «Sarà funzionale, non mediatico. La nostra proprietà è particolare».

(Corriere della Sera)

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