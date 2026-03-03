L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di un difensore centrale di livello, che possa prendere il posto dei veterani Acerbi e de Vrij, destinati a lasciare Milano a giugno al termine dei loro contratti. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Samson Baidoo , austriaco classse 2004 di proprietà del Lens.

Concorrenza agguerrita

Forza fisica e tecnica importante, l'ex Salisburgo è finito nel mirino di numerose big europee, e in estate potrebbe lasciare la Francia per mettersi alla prova su palcoscenici più competitivi. In Inghilterra parlano di un interesse concreto da parte di Liverpool e Manchester City, ma non solo: su Baidoo ci sarebbero anche Borussia Dortmund e Inter, presenza fossa sugli spalti per osservarlo da vicino.