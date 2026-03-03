L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di un difensore centrale di livello, che possa prendere il posto dei veterani Acerbi e de Vrij, destinati a lasciare Milano a giugno al termine dei loro contratti. L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Samson Baidoo, austriaco classse 2004 di proprietà del Lens.
In UK – Inter presenza fissa sugli spalti per seguire Baidoo. Il prezzo schizza: concorrenza feroce
Ci sarebbero anche i nerazzurri sulle tracce del difensore centrale austriaco del Lens, classe 2004: la situazione
Concorrenza agguerrita—
Forza fisica e tecnica importante, l'ex Salisburgo è finito nel mirino di numerose big europee, e in estate potrebbe lasciare la Francia per mettersi alla prova su palcoscenici più competitivi. In Inghilterra parlano di un interesse concreto da parte di Liverpool e Manchester City, ma non solo: su Baidoo ci sarebbero anche Borussia Dortmund e Inter, presenza fossa sugli spalti per osservarlo da vicino.
La valutazione del Lens—
Il Lens è consapevole della situazione che si sta creando intorno al suo gioiello, ed è pronto a passare all'incasso: per mettere le mani sul centrale austriaco servirà una cifra compresa tra i 45 e i 55 milioni di euro, che lo renderebbe la cessione più remunerativa della storia del club francese.
