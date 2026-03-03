Stasera l'Inter di Cristian Chivu scende in campo a Como per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia contro la squadra di Cesc Fabregas. Dall'altra parte troverà di fronte Nico Paz, nome corteggiato a lungo dal club nerazzurro nella scorsa stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, non è un segreto che tutti nella società Inter vorrebbero questo nome top
calciomercato
Mercato, non è un segreto che tutti nella società Inter vorrebbero questo nome top
Non è un segreto: ecco il nome che tutti all'interno della società Inter vorrebbero in nerazzurro: ne dà conferma Tuttosport
Un amore che, nonostante le difficoltà nel poterlo prendere, rimane invariato: "Giocatore - non è un segreto - che tutti in società vorrebbero all’Inter, ma il boccino (a ora) l’ha in mano il Real Madrid", scrive Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA