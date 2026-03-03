FC Inter 1908
CdS – Josep Martinez non ha ribaltato le gerarchie. L’Inter rifletterà su di lui

CdS – Josep Martinez non ha ribaltato le gerarchie. L’Inter rifletterà su di lui - immagine 1
Il portiere giocherà da titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Como e Sommer sarà poi schierato nel derby
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Questa sera dovrebbe esserci Josep Martineztra i pali per difendere la porta dell'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como. Aveva giocato da titolare anche nella gara contro il Venezia e in quella contro il Torino. Sommer riposerà in vista del derby che è diventata la partita più importante per tenere a distanza i rossoneri dal primo posto.

CdS – Josep Martinez non ha ribaltato le gerarchie. L’Inter rifletterà su di lui- immagine 2
Getty Images

Del secondo portiere nerazzurro parla il Corriere dello Sport che scrive: "L’ultima apparizione è stata proprio in Coppa Italia in quel di Monza contro il Torino. Soltanto una delle gare in cui è stato impiegato è finita poi con la rete interista inviolata. Pur senza avere evidenti responsabilità sui gol incassati, finora non è riuscito a ribaltare le gerarchie e questo aprirà sicuramente un fronte di riflessione la prossima estate". 

(Fonte: CdS)

