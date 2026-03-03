CdS – Josep Martinez non ha ribaltato le gerarchie. L’Inter rifletterà su di lui

Il portiere giocherà da titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Como e Sommer sarà poi schierato nel derby

Questa sera dovrebbe esserci Josep Martinez tra i pali per difendere la porta dell'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como . Aveva giocato da titolare anche nella gara contro il Venezia e in quella contro il Torino. Sommer riposerà in vista del derby che è diventata la partita più importante per tenere a distanza i rossoneri dal primo posto.

Del secondo portiere nerazzurro parla il Corriere dello Sport che scrive: "L’ultima apparizione è stata proprio in Coppa Italia in quel di Monza contro il Torino. Soltanto una delle gare in cui è stato impiegato è finita poi con la rete interista inviolata. Pur senza avere evidenti responsabilità sui gol incassati, finora non è riuscito a ribaltare le gerarchie e questo aprirà sicuramente un fronte di riflessione la prossima estate".