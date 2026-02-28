Nel consueto appuntamento con l'editoriale, il direttore di TWM Niccolò Ceccarini ha parlato delle possibile mosse dell'Inter in tema di calciomercato.
Inter, Bastoni obiettivo del Barcellona: possibile offerta, la mossa dei nerazzurri
In particolare, il giornalista si è soffermato sulla difesa, tra conferme, arrivi e possibili cessioni:
"In difesa i nerazzurri sono decisi più che mai a trattenere i giocatori più forti. Akanji ha convinto e verrà riscattato dal Manchester City. La formula con cui i nerazzurri lo avevano preso nella sessione estiva era un prestito oneroso a 1 milione con diritto che può diventare obbligo a 15. Tanto per mettere un altro punto fermo in un reparto in cui ci sono due giocatori in scadenza come Acerbi e De Vrij. L’obiettivo sarebbe quello di inserire anche un altro elemento, possibilmente di prospettiva.
Muharemovic del Sassuolo è un profilo sul quale l’Inter ha messo gli occhi da tempo. Un’operazione comunque non semplice considerato che il 50 per cento di una sua eventuale cessione spetta alla Juventus.
I nerazzurri dovranno difendersi anche dall’assalto delle big europee. Bastoni è entrato nella lista degli obiettivi del Barcellona, che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche. Al momento è tutto in una fase embrionale ma la situazione potrebbe prendere corpo più avanti magari con un’offerta ufficiale. Proprio per questo l’Inter è intenzionata a blindare Bastoni con un nuovo contratto, visto che quello attuale scade il 30 giugno 2028.
