Inter, Bastoni obiettivo del Barcellona: possibile offerta, la mossa dei nerazzurri

Il club nerazzurro ha già deciso su Akanji e vuole blindare il difensore della Nazionale, che piace al club catalano
Alessandro De Felice
Nel consueto appuntamento con l'editoriale, il direttore di TWM Niccolò Ceccarini ha parlato delle possibile mosse dell'Inter in tema di calciomercato.

In particolare, il giornalista si è soffermato sulla difesa, tra conferme, arrivi e possibili cessioni:

"In difesa i nerazzurri sono decisi più che mai a trattenere i giocatori più forti. Akanji ha convinto e verrà riscattato dal Manchester City. La formula con cui i nerazzurri lo avevano preso nella sessione estiva era un prestito oneroso a 1 milione con diritto che può diventare obbligo a 15. Tanto per mettere un altro punto fermo in un reparto in cui ci sono due giocatori in scadenza come Acerbi e De Vrij. L’obiettivo sarebbe quello di inserire anche un altro elemento, possibilmente di prospettiva.

Muharemovic del Sassuolo è un profilo sul quale l’Inter ha messo gli occhi da tempo. Un’operazione comunque non semplice considerato che il 50 per cento di una sua eventuale cessione spetta alla Juventus.

I nerazzurri dovranno difendersi anche dall’assalto delle big europee. Bastoni è entrato nella lista degli obiettivi del Barcellona, che sta cercando un giocatore con le sue caratteristiche. Al momento è tutto in una fase embrionale ma la situazione potrebbe prendere corpo più avanti magari con un’offerta ufficiale. Proprio per questo l’Inter è intenzionata a blindare Bastoni con un nuovo contratto, visto che quello attuale scade il 30 giugno 2028.

