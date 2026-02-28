"In difesa i nerazzurri sono decisi più che mai a trattenere i giocatori più forti. Akanji ha convinto e verrà riscattato dal Manchester City. La formula con cui i nerazzurri lo avevano preso nella sessione estiva era un prestito oneroso a 1 milione con diritto che può diventare obbligo a 15. Tanto per mettere un altro punto fermo in un reparto in cui ci sono due giocatori in scadenza come Acerbi e De Vrij. L’obiettivo sarebbe quello di inserire anche un altro elemento, possibilmente di prospettiva.