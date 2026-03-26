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fcinter1908 calciomercato mercato inter Cds – L’Inter su Bastoni mette un paletto: “Siamo disposti a cederlo se si avvicina a…”

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Cds – L’Inter su Bastoni mette un paletto: “Siamo disposti a cederlo se si avvicina a…”

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Tra Bastoni e il Barcellona, oltre alla volontà del giocatore ancora da appurare, c'è l'Inter con le sue pretese. 
Daniele Mari Direttore 

Il futuro di Alessandro Bastoni è ancora tutto da scrivere. La cessione al Barcellona, che in Spagna non danno per sicura ma ben avviata, è invece tutt'altro che certa. Perché tra Bastoni e il Barcellona, oltre alla volontà del giocatore ancora da appurare, c'è l'Inter con le sue pretese.

Il club nerazzurro, sottolinea il Corriere dello Sport, "fa sapere ovviamente che non sarà disposta a concedere sconti: l’importanza del giocatore nel contesto è evidente, per cui la valutazione in sede di mercato dovrà essere coerente. Per intenderci, serve un’offerta da capogiro, che avvicini Bastoni alla soglia dei difensori più pagati di sempre.

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Non basterebbero di certo 60 milioni, come paventato negli ultimi giorni. La base di partenza è alta. E nemmeno l'ipotesi di inserimento di contropartite sembra scaldare l'Inter.

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Perché si tratta di un giocatore unico nel suo genere, la cui partenza potrebbe per fino spingere la squadra di Chivu a cambiare modulo di fronte alla difficoltà nel sostituirlo. Questo spiega bene le pretese legittime del club nerazzurro, confortato anche dalla scadenza del contratto nel 2028, non così imminente. Toccherà presto al ragazzo sciogliere le riserve sul futuro"

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