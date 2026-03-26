Il quotidiano sportivo spagnolo insiste sull'interesse blaugrana per il difensore e spiega perché il club milanese sarebbe propenso a dire sì

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 marzo - 11:00

Da settimane ormai in Spagna si parla dell'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. Anche questa mattina Sport, che ieri ha dedicato un intero servizio sul suo quotidiano, è tornato a parlare del difensore nerazzurro e parla di un interesse sempre più concreto.

"La chiave della trattativa risiede nella volontà del difensore centrale di lasciare l'Inter per il club catalano, ma anche nella disponibilità della società italiana a cedere uno dei suoi giocatori di punta. La vendita di Bastoni genererebbe un enorme profitto per l'Inter, consentendo di risanare il bilancio e di avere la liquidità necessaria per affrontare le operazioni di mercato. Per questo motivo, la proprietà nerazzurra è sempre più propensa a mettere in vendita il difensore, considerandola una mossa strategica per il futuro dal punto di vista finanziario", scrive oggi lo stesso giornale. Secondo il quotidiano Oaktree avrebbe intenzione di rilanciare il progetto sportivo nerazzurro con due acquisti di rilevo e la trattativa per Bastoni "sarebbe la strategia giusta da percorrere".

"Una cessione a 60 milioni di euro lascerebbe all'Inter un profitto di oltre 57 milioni di euro, il che significherebbe chiudere l'anno in attivo. E non solo. Il club italiano risparmierebbe circa 11,5 milioni di euro sull'ingaggio del giocatore, quindi l'impatto sarebbe maggiore e consentirebbe di generare un significativo gettito di fondi del Fair Play Finanziario da utilizzare sul mercato", insiste Sport. Che ovviamente spiega anche che perdereBastoni per l'Intersignificherebbe rinunciare ad uno dei pilastri della difesa (che perderà a fine stagione sicuro Acerbi e de Vrij).

Sceglie Bastoni — "Ma prevarrebbe l'aspetto economico. Quindi l'Inter ha deciso di mettere in vendita il giocatore. Ovviamente trarrebbe vantaggio da un'asta che includesse anche club di Premier League, generando così maggiori profitti. Dal canto suo - aggiunge ancora il quotidiano sportivo - il difensore centrale italiano non ha mai voluto lasciare l'Inter, nonostante le allettanti offerte provenienti dalla Premier League, e ora, se dovesse partire, vuole scegliere la sua destinazione. E la sua priorità assoluta è il club catalano. Bastoni vede solo due opzioni: rinnovare con l'Inter o andare al Barça, quindi, se verrà ceduto, come sembra probabile, la sua destinazione sarà molto chiara".

"Il Barça è a conoscenza della situazione di Bastoni all'Inter da mesi e, per questo motivo, il direttore sportivo Deco ha contattato i suoi rappresentanti lo scorso dicembre, anticipando i potenziali concorrenti. Hanno chiarito di volerlo e le trattative sono in corso. Ora non resta che trovare un accordo con l'Inter sui termini della trattativa, che prevederebbe un pagamento fisso e l'inserimento di un giocatore del Barça nella cessione. Tutto sta iniziando a prendere forma e sembra che l'affare si concluderà nel migliore dei modi", conclude Sport.

(Fonte: Sport)