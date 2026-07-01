L’Inter continua a lavorare sia in entrata che in uscita. I nerazzurri vogliono sbloccare il mercato non solo per quanto riguarda i rinforzi ma anche in tema di addii.
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CdS/ Inter, la verità su Bastoni-Real Madrid: “Ora Mourinho sta valutando…”
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Tra i possibili partenti c’è Alessandro Bastoni, finito nel mirino delle big spagnole. Nella giornata di ieri si è parlato proprio nel Paese iberico dell’interesse del Real Madrid, dopo alcune settimane di rumors e indiscrezioni sul Barcellona.
Il Corriere dello Sport rivela la situazione legata proprio al difensore della Nazionale:
“L’interesse del Barcellona nei suoi confronti è ormai sfumato e quello del Real Madrid, nonostante le voci delle ultime ore, non trova alcun riscontro”.
Il quotidiano aggiunge:
“José Mourinho, che dalla bottega interista ha attinto con l’acquisto già perfezionato di Denzel Dumfries, per il suo reparto arretrato sta valutando al momento altri profili”.
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