L'aggiornamento sul futuro del difensore francese che in questo momento è rientrato alla base dopo il prestito al Marsiglia

Quale sarà il futuro di Benjamin Pavard? Se lo chiedono i tifosi dell'Inter, consapevoli che per il momento il cartellino del giocatore rimane nelle mani del club nerazzurro. Il Marsiglia, infatti, non ha intenzione di trattenerlo al termine della stagione di prestito. Sul tema è intervenuto anche Fabrizio Romano, nel video postato in queste ore con i vari aggiornamenti di calciomercato.