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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter, quale futuro per Pavard? Dal club nerazzurro risulta…
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Romano – Inter, quale futuro per Pavard? Dal club nerazzurro risulta…
L'aggiornamento sul futuro del difensore francese che in questo momento è rientrato alla base dopo il prestito al Marsiglia
Quale sarà il futuro di Benjamin Pavard? Se lo chiedono i tifosi dell'Inter, consapevoli che per il momento il cartellino del giocatore rimane nelle mani del club nerazzurro. Il Marsiglia, infatti, non ha intenzione di trattenerlo al termine della stagione di prestito. Sul tema è intervenuto anche Fabrizio Romano, nel video postato in queste ore con i vari aggiornamenti di calciomercato.
Questa la situazione che riguarda il difensore francese di proprietà dell'Inter: "Si diceva 'potrebbe giocarsi le sue carte', a me continua a risultare che per l'Inter sia un capitolo chiuso. Nella vita tutto può succedere, ma per l'Inter è un giocatore con cui fare cassa".
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