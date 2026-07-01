Tra i nomi su cui l’Inter sta lavorando c’è anche quello di Curtis Jones. Il centrocampista inglese del Liverpool è il preferito per rinforzare la mediana, come confermato dal direttore sportivo Piero Ausilio in occasione dell’evento di Rimini del 29 giugno.
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Inter-Jones, assist del Nottingham Forest: “Vuole i nerazzurri, il Liverpool…”
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Il dirigente nerazzurro non ha negato l’interesse per Jones, una pista ancora in piedi seppur la forbice tra la richiesta inglese e l’offerta nerazzurra sia ancora piuttosto ampia.
Negli ultimi giorni a mettere in pericolo l’affare è stato l’interesse, con tanto di tentato blitz, del Nottingham Forest.
“Quella che rischiava di essere un’ulteriore insidia si è trasformata in un possibile aiuto per i campioni d’Italia” rivela il Corriere dello Sport.
Il motivo? “L’interesse del club inglese ha costretto il ragazzo a ribadire il suo gradimento nei confronti dei colori nerazzurri”.
Dal canto suo il Liverpool continua a valutare il cartellino di Jones poco più di 40 milioni di euro ad un anno dalla scadenza.
“Chissà se il passare dei giorni porterà i Reds ad ammorbidire la loro posizione. L’Inter potrebbe avvicinarsi ancora un pochettino alla richiesta, come ulteriore dimostrazione di forte gradimento nei confronti del ragazzo” conclude il quotidiano.
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