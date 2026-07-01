Il centrocampista inglese ha ribadito la sua preferenza per il club nerazzurro, ma c'è distanza sul prezzo del cartellino

Tra i nomi su cui l’Inter sta lavorando c’è anche quello di Curtis Jones. Il centrocampista inglese del Liverpool è il preferito per rinforzare la mediana, come confermato dal direttore sportivo Piero Ausilio in occasione dell’evento di Rimini del 29 giugno.

Il dirigente nerazzurro non ha negato l’interesse per Jones, una pista ancora in piedi seppur la forbice tra la richiesta inglese e l’offerta nerazzurra sia ancora piuttosto ampia.