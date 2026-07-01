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Inter-Jones, assist del Nottingham Forest: “Vuole i nerazzurri, il Liverpool…”

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Il centrocampista inglese ha ribadito la sua preferenza per il club nerazzurro, ma c'è distanza sul prezzo del cartellino
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Tra i nomi su cui l’Inter sta lavorando c’è anche quello di Curtis Jones. Il centrocampista inglese del Liverpool è il preferito per rinforzare la mediana, come confermato dal direttore sportivo Piero Ausilio in occasione dell’evento di Rimini del 29 giugno.

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Il dirigente nerazzurro non ha negato l’interesse per Jones, una pista ancora in piedi seppur la forbice tra la richiesta inglese e l’offerta nerazzurra sia ancora piuttosto ampia.

Inter-Jones, assist del Nottingham Forest: “Vuole i nerazzurri, il Liverpool…”- immagine 2
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Negli ultimi giorni a mettere in pericolo l’affare è stato l’interesse, con tanto di tentato blitz, del Nottingham Forest.

Quella che rischiava di essere un’ulteriore insidia si è trasformata in un possibile aiuto per i campioni d’Italia” rivela il Corriere dello Sport.

Il motivo? “L’interesse del club inglese ha costretto il ragazzo a ribadire il suo gradimento nei confronti dei colori nerazzurri”.

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Getty Images

Dal canto suo il Liverpool continua a valutare il cartellino di Jones poco più di 40 milioni di euro ad un anno dalla scadenza.

Chissà se il passare dei giorni porterà i Reds ad ammorbidire la loro posizione. L’Inter potrebbe avvicinarsi ancora un pochettino alla richiesta, come ulteriore dimostrazione di forte gradimento nei confronti del ragazzo” conclude il quotidiano.

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