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Sky – Inter, Berenbruch in uscita: niente Cagliari, ecco dove giocherà

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Thomas Berenbruch, classe 2005, lascerà l'Inter e andrà a giocare all'estero: la conferma di Gianluca Di Marzio
Matteo Pifferi Redattore 

Thomas Berenbruch lascerà l'Inter in questa finestra di mercato. Il centrocampista classe 2005, che quest'anno ha giocato con l'Under 23 in Serie C, era stato accostato nelle scorse settimane a diversi club italiani come il Cagliari ma andrà a giocare all'estero.

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, infatti, è in dirittura d'arrivo l'operazione tra l'Inter e l'Utrecht, club che milita nella massima serie olandese.

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Esperienza in Olanda, dunque, per Berenbruch che aveva saltato la prima parte della stagione 2025-2026 a causa di un brutto infortunio. Attualmente il centrocampista è vincolato da un contratto con l'Inter fino al 2029.

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