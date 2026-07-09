Thomas Berenbruch lascerà l'Inter in questa finestra di mercato. Il centrocampista classe 2005, che quest'anno ha giocato con l'Under 23 in Serie C, era stato accostato nelle scorse settimane a diversi club italiani come il Cagliari ma andrà a giocare all'estero.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, Berenbruch in uscita: niente Cagliari, ecco dove giocherà
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Sky – Inter, Berenbruch in uscita: niente Cagliari, ecco dove giocherà
Thomas Berenbruch, classe 2005, lascerà l'Inter e andrà a giocare all'estero: la conferma di Gianluca Di Marzio
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale, infatti, è in dirittura d'arrivo l'operazione tra l'Inter e l'Utrecht, club che milita nella massima serie olandese.
Esperienza in Olanda, dunque, per Berenbruch che aveva saltato la prima parte della stagione 2025-2026 a causa di un brutto infortunio. Attualmente il centrocampista è vincolato da un contratto con l'Inter fino al 2029.
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