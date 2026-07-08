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Sky – Khalaili, i dettagli della nuova offerta Inter: si cerca l’intesa totale con l’Union

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Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, conferma l'ultima offerta dell'Inter all'Union Saint Gilloise per Khalaili
Matteo Pifferi Redattore 

Anan Khalaili è sempre più vicino all'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Calciomercato L'Originale:

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"Khalaili è sempre più vicino all'Inter, l'Inter oggi ha fatto una seconda offerta da 23 mln più 2-3 di bonus per un totale di circa 26 mln. La richiesta è 30 mln ma ci sono contatti continui per arrivare all'intesa totale"

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Ora resta da vedere se l'Union Saint Gilloise accetterà la proposta nerazzurra o servirà un ulteriore rilancio da parte della dirigenza interista per Khalaili. Il classe 2004 però è l'obiettivo numero 1 dell'Inter per sostituire Dumfries, approdato ufficialmente al Real Madrid che ha pagato la clausola per l'olandese.

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