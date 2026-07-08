Anan Khalaili è sempre più vicino all'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Calciomercato L'Originale:

"Khalaili è sempre più vicino all'Inter, l'Inter oggi ha fatto una seconda offerta da 23 mln più 2-3 di bonus per un totale di circa 26 mln. La richiesta è 30 mln ma ci sono contatti continui per arrivare all'intesa totale"