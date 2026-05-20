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fcinter1908 calciomercato mercato inter Porta Inter, Biasin aggiunge un nuovo dettaglio: “Il secondo di Martinez sarà…”

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Porta Inter, Biasin aggiunge un nuovo dettaglio: “Il secondo di Martinez sarà…”

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Josep Martinez, in seguito a ottime prestazioni, soprattutto in Coppa Italia, ha visto impennarsi le sue quotazioni. Potrebbe dunque essere lui il portiere titolare dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Quello del prossimo arrivo in porta è un argomento caldo che tiene banco in casa Inter. Dopo giorni in cui il suo addio sembrava pressoché scontato, Josep Martinez, in seguito a ottime prestazioni, soprattutto in Coppa Italia, ha visto impennarsi le sue quotazioni. Potrebbe dunque essere lui il portiere titolare dei nerazzurri nella prossima stagione.

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Affiancato, magari, da un secondo di esperienza, che possa garantire affidabilità e il giusto ricambio allo spagnolo. Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha aggiunto un dettaglio, che taglierebbe fuori eventualmente profili come Kepa, di recente accostato proprio all'Inter:

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"Josep Martinez diventerà il portiere titolare e verrà affiancato da un portiere di esperienza. Italiano, tra l’altro", ha scritto il giornalista su TMW.

(Fonte: TMW)

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