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calciomercato
Porta Inter, Biasin aggiunge un nuovo dettaglio: “Il secondo di Martinez sarà…”
Quello del prossimo arrivo in porta è un argomento caldo che tiene banco in casa Inter. Dopo giorni in cui il suo addio sembrava pressoché scontato, Josep Martinez, in seguito a ottime prestazioni, soprattutto in Coppa Italia, ha visto impennarsi le sue quotazioni. Potrebbe dunque essere lui il portiere titolare dei nerazzurri nella prossima stagione.
Affiancato, magari, da un secondo di esperienza, che possa garantire affidabilità e il giusto ricambio allo spagnolo. Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha aggiunto un dettaglio, che taglierebbe fuori eventualmente profili come Kepa, di recente accostato proprio all'Inter:
"Josep Martinez diventerà il portiere titolare e verrà affiancato da un portiere di esperienza. Italiano, tra l’altro", ha scritto il giornalista su TMW.
(Fonte: TMW)
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