Fabrizio Romano, sul suo canale inglese YouTube, ha parlato anche di difensori e del futuro di due nomi importanti a livello internazionale

Marco Macca Redattore 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 23:12)

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Fabrizio Romano, sul suo canale inglese YouTube, ha parlato anche di difensori e del futuro di due nomi importanti a livello internazionale come John Stones, in scadenza di contratto con il Manchester City, e Alessandro Bastoni. Ecco le sue ultime indiscrezioni:

"John Stones lascerà il Manchester City al termine della stagione a parametro zero ed è stato offerto a molti club. Al Bayern Monaco, che cercherà un difensore centrale in estate, ma anche a club italiani, che stanno monitorando la situazione e considerano Stones a zero come un'ottima opportunità. Vedremo cosa decideranno le società interessate e il calciatore, ma sarà una situazione interessante da seguire, visto che ci sono anche dei club di Premier League sulle sue tracce".

"Bastoni? L'operazione tra Barcellona e Inter è completamente congelata e potrebbe naufragare definitivamente molto presto. Questo perché l'Inter non ha intenzione di venderlo a 45-50 milioni e il Barcellona al momento non vuole spendere 70 milioni per un difensore, quando dovrà comprare anche un attaccante e probabilmente un'ala. Dunque, l'operazione è ferma, così come quella tra lo stesso Bastoni e il Barça".