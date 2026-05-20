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Biasin: “Frattesi andrà via. Ecco chi potrebbe essere il suo sostituto”. Non è Koné

Biasin: “Frattesi andrà via. Ecco chi potrebbe essere il suo sostituto”. Non è Koné - immagine 1
Sembra ormai deciso il futuro di Davide Frattesi, che si appresta a chiudere la sua esperienza all'Inter domenica contro il Bologna al Dall'Ara
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sembra ormai deciso il futuro di Davide Frattesi, che si appresta a chiudere la sua esperienza all'Inter domenica contro il Bologna al Dall'Ara, in quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima apparizione in maglia nerazzurra.

Biasin: “Frattesi andrà via. Ecco chi potrebbe essere il suo sostituto”. Non è Koné- immagine 2
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A confermarlo è stato anche Fabrizio Biasin, che nel suo editoriale ha fatto il punto della situazione, sbilanciandosi sul nome che potrebbe sostituire il centrocampista ex Sassuolo nella rosa interista:

Biasin: “Frattesi andrà via. Ecco chi potrebbe essere il suo sostituto”. Non è Koné- immagine 3
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"Frattesi è in uscita, il suo sostituto naturale dovrebbe essere Curtis Jones del Liverpool".

(Fonte: TMW)

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