Inter, Biasin: “Palestra e Norton non vengono a gennaio! Ma questo nome può avere un senso”

Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di QSVS, ha parlato così del mercato dell'Inter per quanto riguarda l'esterno
Marco Astori
Marco Astori 

Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di QSVS, ha parlato così del mercato dell'Inter per quanto riguarda l'esterno destro: "Bisogna sempre guardarla dal punto di vista del tifoso, che vorrebbe sempre altri giocatori, però c'è anche quello di chi lavora, dell'allenatore, che magari sta portando i giocatori a livello e ti dice: "Se mi prendete il fenomeno x, lo prendo volentieri, se mi prendete un altro su cui devo lavorare quattro mesi, è finita la stagione".

Mi dite Palestra, ma Palestra non si muove a gennaio. Da qualsiasi elenco io toglierei tutti i giocatori che sono parte attiva di un progetto: un giocatore così non viene a gennaio. Norton-Cuffy serve a De Rossi per salvare il Genoa, non viene a gennaio. Per me non lo cede quest'anno: voi dovete immaginare un giocatore che sta facendo bene e che non va ad una squadra pari, ma viene a San Siro e devi sperare che faccia bene.

Magari gli servono quattro mesi di adattamento, allora aspetti l'estate. Tu hai bisogno di un giocatore fatto e finito che non funziona da un'altra parte: allora se proprio devo ragionare su un investimento, anche se non credo che ci sarà la possibilità, Dodò potrebbe avere un senso".

