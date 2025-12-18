Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di QSVS, ha parlato così del mercato dell'Inter per quanto riguarda l'esterno destro: "Bisogna sempre guardarla dal punto di vista del tifoso, che vorrebbe sempre altri giocatori, però c'è anche quello di chi lavora, dell'allenatore, che magari sta portando i giocatori a livello e ti dice: "Se mi prendete il fenomeno x, lo prendo volentieri, se mi prendete un altro su cui devo lavorare quattro mesi, è finita la stagione".
Mi dite Palestra, ma Palestra non si muove a gennaio. Da qualsiasi elenco io toglierei tutti i giocatori che sono parte attiva di un progetto: un giocatore così non viene a gennaio. Norton-Cuffy serve a De Rossi per salvare il Genoa, non viene a gennaio. Per me non lo cede quest'anno: voi dovete immaginare un giocatore che sta facendo bene e che non va ad una squadra pari, ma viene a San Siro e devi sperare che faccia bene.
Magari gli servono quattro mesi di adattamento, allora aspetti l'estate. Tu hai bisogno di un giocatore fatto e finito che non funziona da un'altra parte: allora se proprio devo ragionare su un investimento, anche se non credo che ci sarà la possibilità, Dodò potrebbe avere un senso".
