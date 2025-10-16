Il difensore cerca maggiore spazio, non vuole perdere il treno che porta al Mondiale

Gianni Pampinella Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 08:32)

Yann Bisseck non vuole perdere il treno che porta al Mondiale. Il difensore ha fin qui giocato poco, appena 157'. Troppo poco per convincere Nagelsmann a richiamarlo in nazionale. Ecco perché il tedesco sta valutando l'opportunità di lasciare Milano già a gennaio.

"Sarà necessario un cambio di rotta, ma non sarà semplice anche a causa dell’arrivo a Milano di Akanji che gli ha tolto ulteriore spazio. Il colosso tedesco si aspetta che il tecnico romeno gli dia nuove chance nelle prossime gare altrimenti non è escluso che voglia forzare la mano, con l’obiettivo di chiedere la cessione a gennaio per cercare il posto da titolare altrove. Dopo lo sbarco nel calcio italiano, a 24 anni il suo percorso di crescita sembra essersi bruscamente interrotto", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Una serie di congiunture sfavorevoli l’ha tagliato fuori dal giro della propria nazionale e il campionato preferito per sbocciare del tutto rimane sempre la Premier League, con la prospettiva ulteriore che a gennaio possa concretizzarsi l’interesse dell’Eintracht Francoforte. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma tutte le parti navigano a vista e il primo a essere inquieto è ovviamente Bisseck".

"La scorsa estate l’Inter ha rifiutato oltre 30 milioni dal Crystal Palace, ma è proprio dall'Inghilterra che può arrivare un’offerta tale da far vacillare il club di viale della Liberazione. In caso di cessione , ovviamente, l’Inter dovrebbe poi cautelarsi con un sostituto all’altezza. I prossimi due mesi saranno decisivi, molto dipenderà dalla spazio che Bisseck riuscirà a ritagliarsi e da come sfrutterà le proprie chance".

(Corriere dello Sport)