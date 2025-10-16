fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Bisseck via a gennaio? Un’offerta può arrivare dalla Premier. In caso di cessione…

Il difensore cerca maggiore spazio, non vuole perdere il treno che porta al Mondiale
Gianni Pampinella
Yann Bisseck non vuole perdere il treno che porta al Mondiale. Il difensore ha fin qui giocato poco, appena 157'. Troppo poco per convincere Nagelsmann a richiamarlo in nazionale. Ecco perché il tedesco sta valutando l'opportunità di lasciare Milano già a gennaio.

"Sarà necessario un cambio di rotta, ma non sarà semplice anche a causa dell’arrivo a Milano di Akanji che gli ha tolto ulteriore spazio. Il colosso tedesco si aspetta che il tecnico romeno gli dia nuove chance nelle prossime gare altrimenti non è escluso che voglia forzare la mano, con l’obiettivo di chiedere la cessione a gennaio per cercare il posto da titolare altrove. Dopo lo sbarco nel calcio italiano, a 24 anni il suo percorso di crescita sembra essersi bruscamente interrotto", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Una serie di congiunture sfavorevoli l’ha tagliato fuori dal giro della propria nazionale e il campionato preferito per sbocciare del tutto rimane sempre la Premier League, con la prospettiva ulteriore che a gennaio possa concretizzarsi l’interesse dell’Eintracht Francoforte. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma tutte le parti navigano a vista e il primo a essere inquieto è ovviamente Bisseck".

"La scorsa estate l’Inter ha rifiutato oltre 30 milioni dal Crystal Palace, ma è proprio dall'Inghilterra che può arrivare un’offerta tale da far vacillare il club di viale della Liberazione. In caso di cessione , ovviamente, l’Inter dovrebbe poi cautelarsi con un sostituto all’altezza. I prossimi due mesi saranno decisivi, molto dipenderà dalla spazio che Bisseck riuscirà a ritagliarsi e da come sfrutterà le proprie chance". 

(Corriere dello Sport)

