Interessante retroscena raccontato da Fabrizio Biasin sul nostro canale Twitch. Queste le sue parole:
Interessante retroscena raccontato da Fabrizio Biasin sul nostro canale Twitch: “Per noi vale come Lookman”, hanno detto i dirigenti in estate
“Per Bisseck in estate sono arrivati interessamenti per oltre 30 milioni di euro.
L’Inter in estate ha detto no, lo valuta anche di più, mi avevano detto: “Per noi vale come Lookman”, per farvi capire. Per loro era invendibile in estate, poi è partito male e gli è anche costato questo avvio, perché avrebbe avuto più spazio probabilmente”, ha detto. Una frase che dimostra la grande fiducia che c’è in casa Inter per Bisseck.
