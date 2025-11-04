Il difensore tedesco ha trovato la titolarità nelle ultime due gare, ma l'interesse della Premier è concreto

4 novembre 2025

È stato un inizio di stagione non semplice per Yann Bisseck. Il centrale tedesco ha trovato poco spazio con Cristian Chivu che nel ruolo di braccetto destro gli ha sempre preferito Akanji. Ma è nelle ultime due gare che potrebbe essere arrivata la svolta per la carriera in nerazzurro di Bisseck. Infatti, prima con la Fiorentina e poi con il Verona, Chivu gli dato la grande chance di giocare al centro della difesa e il tedesco ha risposto bene. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dietro l'angolo c'è una sua voglia di misurarsi con la Premier League.

"E in queste settimane si rincorrono le voci che lo vedono in partenza a fine stagione. A maggior ragione adesso la giostra è ripartita e la prospettiva di trasferirsi al Tottenham incuriosisce il giocatore e il suo entourage. Soprattutto la destinazione inglese appare la più gradita. È il motivo per cui Marotta e Ausilio si stanno dando da fare per perlustrare il mercato dei difensori, a cominciare dalle figure più promettenti in Serie A".

"Di sicuro gli scout nerazzurri hanno messo gli occhi sul bosniaco di scuola Juve Muharemovic, ora di proprietà del Sassuolo. Ma c'è adeguata attenzione anche per il portoghese Tiago Gabriel che unisce capacità difensive a doti tecniche superiori alla media: il gioiello del Lecce più lucente sinora. E nella caccia interista occhio anche all'australiano Circati, al primo gol italiano proprio nell'ultimo turno all'Olimpico contro la Roma. Il Parma se lo tiene stretto, ma anche lui a 22 anni ha le capacità per fare il salto, considerato peraltro che Chivu lo ha apprezzato di persona in Emilia. Come si può notare sono tutti giovani emergenti, a conferma che l'Inter sta cercando di rafforzarsi con la linea verde".

