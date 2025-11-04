Dal Brasile oggi è emersa l'indiscrezione che l'Inter stia monitorando Giovane, attaccante del Verona andato a segno proprio contro i nerazzurri domenica.
calciomercato
Inter, occhi su Giovane? Moretto: “Ecco la situazione. Non costa 10 mln ma…”
Un gol bello che è valso il momentaneo pareggio per i gialloblù. Nel complesso, però, Giovane ha fatto un'ottima partita, tanto che dal Brasile si proiettano già in estate quando Giovane potrebbe prendere il volo per una big.
Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha spiegato quale sia ad oggi la situazione:
"Giovane ha fatto un grande gol contro l'Inter, si parla molto del suo futuro ma, in realtà, ad oggi non ci sono contatti concreti con club importanti, italiani o europei. E' vero che è un giocatore monitorato e sotto osservazione e sull'agenda di diversi club ma ad oggi è una fase di riflessione, non c'è nulla di concreto.
Capiremo nei prossimi mesi se il tema potrà svilupparsi, sicuramente sarà uno dei nomi del mercato estivo perché si sta mettendo in mostra. Valutazione? Ad oggi è difficile che possa partire per meno di 20 mln"
