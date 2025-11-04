"L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione ed è già al lavoro per sondare più profili di difensori centrali forti e giovani. Come vi abbiamo già raccontato, il futuro di Acerbi è ancora da decidere al 100% ma ad oggi non sono molto alte le possibilità di un rinnovo. Tutto dipende dal rendimento di Acerbi ma l'Inter è già al lavoro per un centrale e rifacciamo un nome già fatto a fine mercato estivo, ossia quello di Ordonez, classe 2004 del Bruges.