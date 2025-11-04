Ormai non è un mistero che l'Inter voglia ringiovanire la difesa in vista della prossima stagione, tenuto conto del fatto che Acerbi potrebbe lasciare il club nerazzurro.
calciomercato
Moretto: “Poche chance di rinnovo per Acerbi. Inter vuole un centrale, ecco il nome su tutti”
Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto un nome che tanto piace all'Inter:
"L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione ed è già al lavoro per sondare più profili di difensori centrali forti e giovani. Come vi abbiamo già raccontato, il futuro di Acerbi è ancora da decidere al 100% ma ad oggi non sono molto alte le possibilità di un rinnovo. Tutto dipende dal rendimento di Acerbi ma l'Inter è già al lavoro per un centrale e rifacciamo un nome già fatto a fine mercato estivo, ossia quello di Ordonez, classe 2004 del Bruges.
Ha un contratto in scadenza nel 2029, non costa poco, il Bruges è una bottega cara ma i rapporti tra i club sono buoni, capiremo se la pista potrà scaldarsi nei prossimi mesi. Ordonez era, è e resta un nome che l'Inter sta monitorando con grandissima attenzione per il futuro"
