"Non è detto che l'Inter faccia qualcosa a gennaio: c'è la questione Dumfries, che starà fuori per un po'. Sulla fascia piace un giovane, Valincic, classe 2002 della Dinamo Zagabria. Piace anche Norton-Cuffy. Rientra nella categoria sogni Palestra, visto il campionato clamoroso che sta facendo. Se ci saranno opportunità, i nerazzurri potrebbero intervenire già a gennaio in quella zona, ma non è così scontato che si faccia un acquisto a tutti i costi".