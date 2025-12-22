FC Inter 1908
calciomercato

Non è detto che l'Inter operi in entrata in questa sessione di mercato invernale. Lo riferisce Sky Sport: le ultime
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Non è detto che l'Inter operi in entrata in questa sessione di mercato invernale. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui comunque i nerazzurri potrebbero cogliere le opportunità sulla fascia destra, visto l'infortunio di Dumfries.

Ecco quanto riferisce Alessandro Sugoni:

Getty Images

"Non è detto che l'Inter faccia qualcosa a gennaio: c'è la questione Dumfries, che starà fuori per un po'. Sulla fascia piace un giovane, Valincic, classe 2002 della Dinamo Zagabria. Piace anche Norton-Cuffy. Rientra nella categoria sogni Palestra, visto il campionato clamoroso che sta facendo. Se ci saranno opportunità, i nerazzurri potrebbero intervenire già a gennaio in quella zona, ma non è così scontato che si faccia un acquisto a tutti i costi".

(Fonte: Sky Sport)

