Oltre a un sostituto di Dumfries, infortunato e quasi sicuramente partente in estate, l'Inter cerca anche un difensore, per ringiovanire e rinforzare il reparto a disposizione di Cristian Chivu.
In difesa non solo i nomi usciti. Occhio perché l’Inter “sta lavorando a fari spenti su…”
Secondo il Giorno, i nerazzurri starebbero lavorando a fari spenti anche su Gila, in scadenza nel 2027 con la Lazio:
"Manca un vice Bastoni, ma pure un vice Dumfries, così come qualcuno che riesce a dare un po' di qualità palla al piede. Per la difesa si lavora a fari spenti su Gila (Lazio), Palestra, Norton-Cuffy e Muharemovic. L'eventuale cessione di Frattesi consentirebbe almeno un'entrata di peso".
(Fonte: Il Giorno)
