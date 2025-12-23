FC Inter 1908
Oltre a un sostituto di Dumfries, infortunato e quasi sicuramente partente in estate, l'Inter cerca anche un difensore
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Oltre a un sostituto di Dumfries, infortunato e quasi sicuramente partente in estate, l'Inter cerca anche un difensore, per ringiovanire e rinforzare il reparto a disposizione di Cristian Chivu.

Secondo il Giorno, i nerazzurri starebbero lavorando a fari spenti anche su Gila, in scadenza nel 2027 con la Lazio:

"Manca un vice Bastoni, ma pure un vice Dumfries, così come qualcuno che riesce a dare un po' di qualità palla al piede. Per la difesa si lavora a fari spenti su Gila (Lazio), Palestra, Norton-Cuffy e Muharemovic. L'eventuale cessione di Frattesi consentirebbe almeno un'entrata di peso".

(Fonte: Il Giorno)

