L'Inter blinda il gigante lituano Henrikas Adomavicius. Il portiere alto 2 metri, classe 2009, ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 2028. Adomavicius è salito alla ribalta nelle ultime settimane per la presenza in prima squadra.

Cristian Chivu, infatti, ha inserito anche lui nelle rotazioni dei giovani che si sono allenati ad Appiano Gentile. E le ottime referenze su Adomavicius hanno chiaramente attirato l'attenzione sul giovanissimo lituano.

Le relazioni degli osservatori — "Un lituano con quei 198 centimetri di solito gioca spalle a canestro, lui invece occupa la porta per intero. Anche se a stregare gli scout nerazzurri, coordinati da Pasquale Berardi per l’estero, sono stati i piedi più che le mani. Nel provino decisivo a fine 2024, ha colpito tutti l’abilità di calcio, quasi da centrocampista e stupefacente per quelle leve. A quel punto, a inizio 2025, “Ado” (come chiamano Adomavicius) è stato inserito nel settore giovanile guidato da Massimo Tarantino.

Semmai, è la scalata recente a impressionare. Era stato inserito nella rosa dell’U16, ma è sfilato davanti a tutti i coetanei prendendosi la porta dell’Under 18 da sotto età (4 presenze dal 1’ nelle prime 6 giornate di campionato e le altre due saltate per impegni con la Lituania Under 17), per poi fare uno step ancora con la convocazione in Primavera. Il salto triplo è stato completato con questi allenamenti senza timore di bruciarlo. Il gigante bambino tornerà giù, ma solo per prendere la rincorsa".