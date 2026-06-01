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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, bloccato Solet: accordo con il giocatore, si tratta con l’Udinese. E in porta…

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Sky – Inter, bloccato Solet: accordo con il giocatore, si tratta con l’Udinese. E in porta…

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Il club nerazzurro ha bloccato il difensore, adesso si tratta con la società friulana
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Non solo Marco Palestra. L'Inter insegue anche altri profili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha la necessità di prendere il portiere al posto di Sommer e un difensore centrale perché Acerbi è in scadenza e non verrà rinnovato.

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Getty Images

Per la porta avanza Provedel, nei prossimi giorni l'agente del portiere incontrerà la Lazio per capire le modalità di uscita, l'Inter è convinta alla fine di riuscire a chiudere questa operazione. In difesa è stato bloccato Oumar Solet: c'è già un'intesa di massima col giocatore, bisognerà trattare con l'Udinese che è sempre una bottega molto cara. Carlos Augusto, invece, potrebbe rinnovare nei prossimi giorni e rimanere.

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