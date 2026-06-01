L'Inter è uscita allo scoperto. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno presentato una prima offerta all'Atalanta per Marco Palestra : offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus. Offerta che, al momento, non basta per convincere l'Atalanta a dare l'ok, il club bergamasco vuole 50 milioni di euro.

L'Inter si sta muovendo così in pressing sull'Atalanta anche perché per Dumfries c'è un approccio iniziale del Real Madrid, ecco perché il club di Viale della Liberazione inizia a fare sul serio per Palestra. Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo.