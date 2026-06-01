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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, prima offerta per Palestra: 40 mln + 5. Iniziale approccio Real per Dumfries

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Sky – Inter, prima offerta per Palestra: 40 mln + 5. Iniziale approccio Real per Dumfries

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Il club nerazzurro in forte pressing per l'esterno dell'Atalanta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sky – Inter, prima offerta per Palestra: 40 mln + 5. Iniziale approccio Real per Dumfries- immagine 2
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L'Inter è uscita allo scoperto. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno presentato una prima offerta all'Atalanta per Marco Palestra: offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus. Offerta che, al momento, non basta per convincere l'Atalanta a dare l'ok, il club bergamasco vuole 50 milioni di euro.

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L'Inter si sta muovendo così in pressing sull'Atalanta anche perché per Dumfries c'è un approccio iniziale del Real Madrid, ecco perché il club di Viale della Liberazione inizia a fare sul serio per Palestra. Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo.

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