La Gazzetta dello Sport lo descrive così: "Sul tavolo ci sono varie idee. Una di queste porta a un altro spagnolo, Kepa Arrizabalaga, 31 anni, riserva dell'Arsenal campione d'Inghilterra (ma quest'anno ha giocato solo 12 partite). È legato ai Gunners per altre due stagioni. Nel 2018 il Chelsea chiamò l'Athletic Bilbao, versò 80 milioni e lo rese il portiere più pagato della storia del calcio. "Cercheremo il giusto mix tra giovani italiani e stranieri esperti", aveva confidato Marotta. Kepa rientra in questa categoria: ha vinto due Champions League da riserva con Chelsea e Real, l'Europa League da titolare con i Blues e la Nations League con la Spagna, con cui ha giocato 13 partite. Il profilo è di quelli giusti".