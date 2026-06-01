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Inter, ecco perchè Kepa potrebbe diventare più di una suggestione di mercato

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I nerazzurri sono alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Sommer: spunta anche il nome dello spagnolo
Fabio Alampi Redattore 

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In casa Inter si continuano a valutare diversi profili per il ruolo di portiere: tra i nomi emersi in queste settimane c'è anche quello di Kepa Arrizabalaga, spagnolo dell'Arsenal, che potrebbe prendere il posto di Yann Sommer.

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Getty Images

La Gazzetta dello Sport lo descrive così: "Sul tavolo ci sono varie idee. Una di queste porta a un altro spagnolo, Kepa Arrizabalaga, 31 anni, riserva dell'Arsenal campione d'Inghilterra (ma quest'anno ha giocato solo 12 partite). È legato ai Gunners per altre due stagioni. Nel 2018 il Chelsea chiamò l'Athletic Bilbao, versò 80 milioni e lo rese il portiere più pagato della storia del calcio. "Cercheremo il giusto mix tra giovani italiani e stranieri esperti", aveva confidato Marotta. Kepa rientra in questa categoria: ha vinto due Champions League da riserva con Chelsea e Real, l'Europa League da titolare con i Blues e la Nations League con la Spagna, con cui ha giocato 13 partite. Il profilo è di quelli giusti".

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