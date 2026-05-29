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calciomercato
CdS – Inter alla finestra per Bremer: può seriamente lasciare la Juventus
Gleison Bremer lascerà la Juventus? Lo ipotizza fortemente il Corriere dello Sport stamattina, inserendo l'Inter nel novero dei club potenzialmente interessati. Si legge infatti sul quotidiano:
"C’è una squadra intera in bilico e molti dei suoi componenti potrebbero essere sacrificati in nome dei conti, così da poter ottenere le risorse per poter operare sul mercato e mantenere l’equilibrio finanziario tra le varie operazioni di mercato. In sostanza, per ogni cessione, il nuovo acquisto dovrà avere un costo inferiore.
Il principale indiziato a salutare la compagnia è Gleison Bremer: il brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni (valida fino al 10 agosto) e non ha fatto mistero di voler guardare a una nuova sfida che gli permetta di vincere in fretta qualche titolo. Il Bayern e la Premier League, così come l’Inter, sono alla finestra".
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