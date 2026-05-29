"C’è una squadra intera in bilico e molti dei suoi componenti potrebbero essere sacrificati in nome dei conti, così da poter ottenere le risorse per poter operare sul mercato e mantenere l’equilibrio finanziario tra le varie operazioni di mercato. In sostanza, per ogni cessione, il nuovo acquisto dovrà avere un costo inferiore.

Il principale indiziato a salutare la compagnia è Gleison Bremer: il brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni (valida fino al 10 agosto) e non ha fatto mistero di voler guardare a una nuova sfida che gli permetta di vincere in fretta qualche titolo. Il Bayern e la Premier League, così come l’Inter, sono alla finestra".