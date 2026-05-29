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CdS – Inter alla finestra per Bremer: può seriamente lasciare la Juventus

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Il difensore brasiliano potrebbe tornare d'attualità per i nerazzurri secondo il quotidiano in edicola stamattina
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Gleison Bremer lascerà la Juventus? Lo ipotizza fortemente il Corriere dello Sport stamattina, inserendo l'Inter nel novero dei club potenzialmente interessati. Si legge infatti sul quotidiano:

CdS – Inter alla finestra per Bremer: può seriamente lasciare la Juventus- immagine 2
Getty Images

"C’è una squadra intera in bilico e molti dei suoi componenti potrebbero essere sacrificati in nome dei conti, così da poter ottenere le risorse per poter operare sul mercato e mantenere l’equilibrio finanziario tra le varie operazioni di mercato. In sostanza, per ogni cessione, il nuovo acquisto dovrà avere un costo inferiore.

Il principale indiziato a salutare la compagnia è Gleison Bremer: il brasiliano ha una clausola rescissoria da 58 milioni (valida fino al 10 agosto) e non ha fatto mistero di voler guardare a una nuova sfida che gli permetta di vincere in fretta qualche titolo. Il Bayern e la Premier League, così come l’Inter, sono alla finestra".

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