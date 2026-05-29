Il centrocampista armeno rinnoverà il contratto per un'altra stagione

Gianni Pampinella Redattore 29 maggio - 09:00

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Nelle gerarchie delle preferenze, Manu Koné sembra ormai dietro Curtis Jones. Nonostante le obiettive esigenze di cassetta determinate dal fair play finanziario che impone cessioni entro il 30 giugno, la Roma ha continuato a fare muro e l'Inter ha virato sull'inglese.

"La richiesta iniziale di 50 milioni ha spinto l’Inter a rinnovare il contratto a Mkhitaryan e a virare su Jones che ovviamente è un altro genere di centrocampista: più ragionatore, dotato di geometrie e palleggio, che mezzala esplosiva. Però Chivu lo abbraccerebbe volentieri per la capacità di occupare la casella di regista, nelle circostanze in cui manca Calhanoglu, o anche di interno, per essere il primo sostituto di Barella e Zielinski", spiega la Gazzetta dello Sport.

"Del resto tutti i centrocampisti dell’Inter sono abituati a modificare compiti e posizionamenti nell’arco della partita, a seconda dell’atteggiamento degli avversari: se una squadra pressa il play, gli interni possono andargli in soccorso offrendo un’altra linea di passaggio al portiere o ai difensori centrali. Questo è un lavoro che Jones saprebbe svolgere benissimo, avendo tempi di gioco molto rapidi".

(Gazzetta dello Sport)