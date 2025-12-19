FC Inter 1908
Inter, caccia all’esterno: assist da Firenze? Per gli altri papabili molte controindicazioni

Il club nerazzurro è a caccia di un esterno destro. Diversi i nomi sulla lista di Marotta e Ausilio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L'Inter è alla ricerca di un esterno a destra. Il sogno rimane Marco Palestra, ma non è il solo nome sul taccuino di Marotta e Ausilio. Se l'assalto al giocatore del Cagliari di proprietà dell'Atalanta dovesse fallire, un assist potrebbe arrivare da Firenze dove, sottolinea Tuttosport, Dodo è in uscita ed è un giocatore “pronto all’uso”, oppure da Pisa dove gioca Idrissa Touré (i club sono legati da una solida alleanza).

"Per gli altri papabili restano molte le controindicazioni: Norton-Cuffy è della stessa scuderia di Luis Henrique e piace al Napoli e in Premier mentre Belghali è in Coppa d’Africa con l’Algeria. Dal mazzo va invece tolto Moris Valincic talentuoso esterno della Dinamo Zagabria che resta nel mirino dell’Inter per un affare alla Sucic (bloccato a febbraio per giugno)".

"A fare il quadro della situazione è stato il suo procuratore: «Ha avuto una frattura da stress al terzo metatarso e tornerà in campo per il 22 gennaio, per questo non è realistico che possa sostituire Dumfries. Su di lui si sono interessate Inter, Milan, Lazio e soprattutto Napoli: nessuno ha fatto un’offerta ma un paio di club erano disposti a chiudere l’affare in inverno per l’estate, come accaduto con Sucic, ma l’infortunio ha rallentato tutto». Uno era proprio l’Inter...".

