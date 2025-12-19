A gennaio una delle priorità della Juve sarà quella di rinforzare il centrocampo. Il nerazzurro uno dei nomi seguiti dal club

Gianni Pampinella Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 09:16)

A gennaio una delle priorità della Juve sarà quella di regalare a Luciano Spalletti un centrocampista. Tra i nomi seguiti dai bianconeri c'è quello di Davide Frattesi. Il giocatore sembra ormai fuori dal progetto di Chivu e un suo addio a gennaio è sempre più probabile. Come riporta Tuttosport, quello che cerca la Juve è un profilo che possa agire sia in un’ipotetica mediana a 2 sia da mezzala nel 4-3-3.

"Se dipendesse soltanto dal tecnico bianconero, non ci sarebbero dubbi sul profilo da ingaggiare: Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro sulla carta è forse il più congeniale dei candidati. Caratteristiche da incursore, fiuto del gol e duttilità: l’ex Sassuolo avrebbe tutte le carte in regola per poter aggiungere al reparto la giusta dose di spregiudicatezza offensiva. Ma soprattutto, più soluzioni nello sviluppo della manovra. L’ex ct in Nazionale non ci rinunciava mai".

"Non è un caso, infatti, che Frattesi si sia rivelato il miglior realizzatore azzurro della gestione Spalletti, con 7 reti in 22 presenze. L’incognita, come noto, riguarda la disponibilità dell’Inter ad abbassare le pretese sul costo del suo cartellino: in estate i nerazzurri non si sono mai detti disposti a scendere sotto i 35 milioni. Cifra, però, che stona con i recenti sviluppi della sua avventura in nerazzurro. Non è da escludere, infatti, che l’Inter - preso atto che lo scambio con Thuram “non s’ha da fare” - possa aprire alla formula del prestito oneroso con obbligo condizionato al verificarsi di determinate condizioni".

