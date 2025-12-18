Il serio infortunio di Denzel Dumfries e la concreta possibilità che l'olandese lasci Milano al termine della stagione, hanno spinto l'Inter a cercare un esterno destro. Sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, ma il preferito a oggi è uno secondo la Gazzetta dello Sport: Norton-Cuffy. "L'Inter in testa ha cinque nomi... in uno: Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy. Per caratteristiche - tecniche, fisiche, anagrafiche - l'inglese rappresenta praticamente il profilo perfetto. Norton-Cuffy è davanti rispetto alla scommessa Valincic, a Touré del Pisa, a Palestra dell'Atalanta. Ma occhio alla concorrenza della Premier League. I club inglesi sono sempre molto attenti ai profili nazionali, e ce ne sono almeno un paio - oltre a Napoli e Juve - che riporterebbero volentieri oltremanica l'ex Arsenal", si legge sul quotidiano.