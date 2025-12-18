Il serio infortunio di Denzel Dumfries e la concreta possibilità che l'olandese lasci Milano al termine della stagione, hanno spinto l'Inter a cercare un esterno destro. Sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, ma il preferito a oggi è uno secondo la Gazzetta dello Sport: Norton-Cuffy. "L'Inter in testa ha cinque nomi... in uno: Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy. Per caratteristiche - tecniche, fisiche, anagrafiche - l'inglese rappresenta praticamente il profilo perfetto. Norton-Cuffy è davanti rispetto alla scommessa Valincic, a Touré del Pisa, a Palestra dell'Atalanta. Ma occhio alla concorrenza della Premier League. I club inglesi sono sempre molto attenti ai profili nazionali, e ce ne sono almeno un paio - oltre a Napoli e Juve - che riporterebbero volentieri oltremanica l'ex Arsenal", si legge sul quotidiano.
Gds – L’Inter ha scelto il sostituto di Dumfries: sulla lista ci sono 5 nomi in uno
"È un 2004, ha margini di crescita ancora enormi nonostante il boom di questa stagione, conosce già il campionato italiano, ma soprattutto non gli manca la fisicità che appartiene a Dumfries. Ecco perché l'inglese pare il candidato ideale per l'Inter. Un profilo futuribile ma già pronto per sostituire una colonna della squadra come l'olandese".
"Altre due questioni sorridono alla candidatura di Norton-Cuffy. Numero uno, il prezzo del cartellino. Per una cifra intorno ai 15-20 milioni è chiaro che il Genoa comincerebbe a vacillare. Assist per Oaktree, che lo scorso anno ha fissato a 25 il tetto oltre cui non spingersi. Numero due, l'agenzia di procuratori che lo segue: la Roc Nation del rapper Jay-Z. I rapporti con l'Inter sono ottimi specialmente dopo l'affare Lukaku, seguito ai tempi della felice esperienza nerazzurra e mollato prima dei tira e molla estivi del belga dopo la finale di Istanbul. Una serie di indizi che rischiano di diventare una prova: Norton-Cuffy-Inter, più di un'idea".
