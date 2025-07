Il giornalista su La Repubblica commenta la foto postata dal turco insieme a Lautaro e parla del no di Taremi al Botafono e della trattativa per l'attaccante nigeriano

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 luglio 2025 (modifica il 26 luglio 2025 | 13:46)

"A completare la storiella da pubblicità dei biscotti della riconciliazione fra Lautaro e Çalhanoglu, è arrivata anche la foto social dei due insieme, sorridenti sul divano. Dopo un bisticcio in pubblico che ha in qualche modo distratto dall’ennesima delusione di una stagione, la scorsa, che all’Inter poteva dare tutto e non ha dato nulla. Lautaro il magnanimo e Hakan il figliol prodigo hanno fatto pace su Instagram giusto in tempo per il ritiro di inizio stagione".

Così Franco Vanni, su La Repubblica commenta la foto pubblicata ieri dai due giocatori che ha sancito la chiusura di una polemica che non aveva appassionato moltissimo i tifosi nerazzurri ormai convinti probabilmente che il turco volesse lasciare Milano.

"«Quando il capitano tornerà ci abbracceremo e basta», aveva predetto Çalhanoglu, incipriando così una realtà meno carina: per il suo cartellino non sono arrivate vere offerte dalla Turchia, dove si sarebbe trasferito volentieri. Per questo, anche lui si presenterà questa mattina alle 9:30 alla Pinetina per un weekend di test fisici", ha scritto ancora a proposito il giornalista.

Che poi parla del mercato nerazzurro a partire da Taremiche ha avuto qualche giorno di vacanza dopo settimane di ansia in cui è stato impossibilitato per la guerra a lasciare l'Iran. Secondo La Repubblica il giocatore iraniano ha rifiutato come meta il Botafogo dove avrebbe raggiunto Correa. In casa Inter guardano avanti e provano a regalare Lookman a Chivu.

Il rilancio — "L'allenatore lo considera una priorità e il club nerazzurro ha già incassato il sì del nigeriano, ma non basta. I nerazzurri di Milano sono pronti ad alzare l’offerta da 40 a 45 milioni. Quelli di Bergamo ne chiedono 50. I soldi per il rilancio si attendono dalle cessioni. Oltre a quelle definite di Buchanan, pronto a firmare col Villarreal, e di Aleksandar Stankovic, già al Bruges, si lavora per trovare una squadra ad Asllani, messo di fatto fuori rosa dal ds Ausilio", si legge ancora nello stesso articolo. Per quanto riguarda la difesa resta accesa l'opzione Leoni: "Il Parma lo valuta oltre 30 mln ma l'Inter insiste", si legge sul quotidiano che riporta le voci dal belgio sull'accordo tra i nerazzurri e De Winter. Ma non c'è ancora l'accordo con il club rossoblù.

(Fonte: La Repubblica)